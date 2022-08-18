Задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве своего сослуживца.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, по факту смерти военнослужащего сверхсрочной службы азербайджанской армии, солдата Мирзоева Эльмара Эльчин оглу, от пулевого ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия, в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 УК (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого лица).
Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Рзаев Бахруз Субхан оглу.
Бахруз Рзаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.
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В результате огнестрельного ранения скончался военнослужащий азербайджанской армии сверхсрочник Мирзоев Эльмар Эльчин оглу.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По факту проводится расследование.
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