Задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве своего сослуживца.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, по факту смерти военнослужащего сверхсрочной службы азербайджанской армии, солдата Мирзоева Эльмара Эльчин оглу, от пулевого ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия, в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 УК (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого лица).

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Рзаев Бахруз Субхан оглу.

Бахруз Рзаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.

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В результате огнестрельного ранения скончался военнослужащий азербайджанской армии сверхсрочник Мирзоев Эльмар Эльчин оглу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По факту проводится расследование.