В Ростове-на-Дону полицейские задержали причастных к поджогу автомобиля сотрудника МВД с символикой Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Правоохранители установили, что супруги — местные жители, спланировавшие акцию против представителей российских властей. Они несколько дней наблюдали за парковкой у административного здания МВД и выбрали автомобильToyota, на заднем стекле которого был нанесен символ в поддержку т.н. «спецоперации Вооруженных сил России» на Украине.

Мужчина облил капот машины горючей смесью и поджег, его жена в это время снимала происходящее на видео.

Следователем МВД возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса (УК) РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Супруги 24 и 22 лет арестованы.