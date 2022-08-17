За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 44 100 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

На 17 августа общие потери российской стороны составили: танки — 1 886, боевые бронированные машины — 4 162, артиллерийские системы — 993, РСЗО — 263, средства ПВО — 136, самолеты — 233, вертолеты — 196, БПЛА оперативно-тактического уровня — 792, крылатые ракеты — 190, корабли / катера — 15, автомобильная техника и автоцистерны — 3 054, специальная техника — 93.