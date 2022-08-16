Современные наушники – это не просто очередной электронный аксессуар, а многофункциональный гаджет. Как выбрать наушники для повсеместного использования и для работы – собрали важные параметры в большой гайд.

Решите, для чего вам нужны наушники

Перед выбором нужно определить: для чего наушники будут использоваться и насколько часто? Универсальные «затычки» хороши для частого использования, но не подойдут для работы в офисе. А еще в них наверняка не достаточно будет качества звучания, как у профессиональных акустических брендов. Геймеры предпочитают массивные «уши». И неудивительно, ведь кроме звуков в играх, нужно еще коммуницировать с командой! Тут нужен удобный микрофон и хорошая изоляция от внешнего мира.

Итак, для начала задаем себе вопрос – какие функции должны выполнять наушники?

Должны ли наушники быть компактными?

Нужен ли микрофон?

Насколько важна звукоизоляция и шумоподавление?

Должны ли они быть беспроводными?

С какими устройствами должны работать наушники и как часто?

Какими бывают наушники

В зависимости от характеристики все наушники можно разделить на:

Наушники-гарнитура – это динамики + микрофон. Удобно для общения, работы за столом, но не в качестве портативного устройства.

Односторонняя гарнитура – динамик для одного уха. Чаще всего вы могли видеть такой аксессуар у водителей. Еще имеет распространение среди клиент-сервиса. Такой вид подходит для одновременной коммуникации с теми, кто рядом, и с кем нужно поддерживать связь через наушник.

Наушники классические – 2 динамика + возможные дополнительные функции. Видимого микрофона нет, но большинство современных моделей воспринимают звук. Такой вид имеет наилучшие звуковые характеристики, так как основная функция – передача звука.

Проводные – принято считать, что в таких наушниках звук лучше. Минус – в проводе и ограниченности движений. Если для прогулки или прослушивания музыки в дороге такой вариант еще возможен, то для тренировки не совсем удобен.

Кабель проводных наушников может выполнять функцию FM-антенны. Он может быть с односторонним или двухсторонним подключением. Профессиональные модели могут иметь съемные кабели, так как именно они чаще всего выходят из строя.

Беспроводные – полная свобода действий. Но такие варианты часто дороже. Беспроводные наушники подключаются с помощью разных технологий. Bluetooth – устройство должно быть не дальше 20 метров от наушников. Сеть для связи с гаджетом не нужна. NFC – аудиосигнал по-прежнему передается через bluetooth, но подключение к устройству через NFC. Это быстро, но гаджет должен быть совсем рядом – до 10 см. Радиоинтерфейс – устройство может быть на расстоянии до 100 метром от наушников, что удобно, например, при использовании на даче.

Наушники-вкладыши – вкладываются в ушную раковину. Некоторые называют их «каплями», «талетками» или «горошинами» из-за формы. Размер мембраны таких наушников не позволяет достичь качественного звука, а форма наушников подходит не всем. Из-за чего такие варианты постепенно вытесняются с рынка.

Внутриканальные наушники – они же вакуумные или «затычки». Из-за того, что вставляются в ушной канал, запирая его, обладают отличной звукоизоляцией, высокой четкостью звука и громкостью. Важно знать, что их нельзя использовать долго без перерыва. Это создает нагрузку на слуховой аппарат и приводит к активной выработке ушной серы. Тщательно следите за своим слухом.

Полноразмерные наушники – их также называют мониторными или студийными. Это массивные наушники, которые полностью закрывают уши и используются для студийных записей звука. Соответственно, требования к таким наушникам тоже завышенные, точное отображение звука, баланс воспроизведения всего спектра частот, четкость звука. Такой вариант не подойдет для использования на улице или частого перемещения из-за массивности. Стоимость будет оправдано высокой из-за качественной передачи звука.

Накладные наушники – средний вариант между полноразмерными наушниками и обывательскими характеристиками. Чаша не полностью прикрывает ухо, но достаточно для качественной передачи звука. Подходят для портативного использования, а также компьютерных игр, прогулок на улице.

Как выбрать наушники для музыки?

Если вам важно хорошее звучание музыки, то лучше купить качественные наушники. Профессионалами в сфере звука считаются такие компании, как Saramonic, Marshall, Pioneer и Beats. Все они достаточно давно в индустрии и специализируются именно на передаче звука.

Для частого прослушивания музыки наушники могут быть как проводными, так и беспроводными. Однако нужно учитывать характеристики, которые явно влияют на качество звука:

Акустическое оформление наушников: открытого/закрытого/полуоткрытого типа. Открытые наушники пропускают внешние шумы, однако это помогает оставаться «в реальности». Закрытый тип больше подходит для просмотра фильмов или игр – для полного погружения в звуковое оформление. Полуоткрытый совмещает оба варианта. Физическое различие в наличии отверстия, которое пропускает внешний шум.

Система активного шумоподавления. Такой функцией могут похвастать даже AirPods Pro. Смысл технологии в том, что наушники снабжены специальными микрофонами, которые улавливают окружающий шум и производят специальную звкуовую волну, которая его заглушает.

Частотный диапазон. Человеческое ухо улавливает частоты от 15 до 20 000 Гц. Чем ниже первое значение, тем глубже бас.

Импеданс (сопротивление). Сопротивление зависит от устройства, к которому подключаются наушники. Чем меньше по мощности устройство, тем меньше должно быть сопротивление наушников. Телефон не сможет выдать достаточное сопротивление для наушников, рассчитанных на работу с усилителем.

Значения сопротивления для разных устройств:

Гаджеты (телефон, планшет, портативный плеер) – 10–20 Ом

Домашний компьютер – 50–100 Ом

Музыкальный центр с усилителем – 150–200 Ом

Мощный студийный усилитель – 200–600 Ом

Для повседневного использования профессиональные модели наушников излишни. Если нужно универсальное решение, то стоит присмотреться к беспроводным вариантам открытого или полуоткрытого типа. Здесь важно, чтобы наушники держали батарею достаточное время, были удобными в транспортировке и с достаточными для вас характеристиками звучания.

Как выбрать наушники для игр?

Игроманам важно полностью погузиться в виртуальный мир, а также иметь качественную связь с сокамандниками или аудиторией в стриме. Для этого рекомендуем присмотреться к наушникам закрытого типа, чтобы наружные шумы не отвлекали от действия в игре. По виду оптимальным вариантом будут наушники-гарнитура, так как понадобятся и динамики, и микрофон. Среди игровых брендов отмечают Logitech, HyperX. Однако JBL или SONY не уступают по качеству и истории производства.

Многоканальный звук. Эта опция помогает создать эффект присутствия. Вы сможете услышать, откуда именно раздается тот или иной звук, а также почувствовать стерео. Размер мембраны. Чем больше мембраны, тем объемнее звук она может передать. Именно поэтому для игр стоит брать полноразмерные наушники. Регулятор громкости. Чтобы быстро вернуться к реальности или отвлечься, полезно иметь регулятор громкости прямо на наушниках. Обычно, игровые аксессуары оснащены такой функцией.

Как выбрать наушники для работы?

Наушники для работы чаще всего должны быть оснащены микрофоном. Для сотрудниковм клиентского сервиса, охранников, водителей и тех, кому нужно общаться с людьми как в реальности, так и через гарнитуру, подойдут односторонние гарнитуры. О качестве звука с такой целью говорить сложно. А вот приятный дизайн выбрать можно.

Для работы в офисе за компьютером оптимальным вариантом будут накладные наушники-гарнитура открытого типа – чтобы вы могли слышать одновременно коллег и звук в наушниках. Если наушниками будете пользоваться и в офисе, и дома, то лучше найти со складной конструкции. Так они будут меньше места занимать при перевозке.

Удаленщики, фрилансеры и люди, которым наушники нужны только для комфортного проведения звонков в онлайне, предпочитают незаметные, беспроводные и универсальные наушники Они тоже передают звук через микрофон, в них удобно слушать музыку и легко носить с собой.

В таких наушниках можно обратить внимание на функцию влагозащиты, время работы наушников без зарядки, а также время работы кейса.

Среди технических характеристик, брендами, а также маркетинговыми решениями не нужно забывать о целесообразности. Выбирайте вариант, который сможет подойти вам в наибольшем количестве сценариев использования. И помните, что это аксессуар, но тот, который напрямую влияет на ваш слух и восприятие мира. Отнеситесь к выбору серьезно – и пусть вас везде сопровождает качественный звук.

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