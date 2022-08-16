В лесной зоне в Губинском и Шабранском районах начался пожар.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

В настоящее время местными органами МЧС, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории:

«Жаркая и засушливая погода в последние дни увеличивает вероятность пожаров в природных зонах. Учитывая это, просим всех, в том числе жителей близлежащих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов, строго соблюдать правила пожарной безопасности, не бросать не потушенные окурки», — отметила Ибрагимова.

В МЧС сообщили, что в тушении пожара в селе Зохрамы, сопровождающегося сильным ветром, задействован и самолет-амфибия «БЕ 200 ЧС» авиаотряда ведомства.