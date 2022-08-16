Применять ядерное оружие в Украине «нет военной необходимости», уверяет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Главное предназначение такого оружия, по его словам, — сдерживание ядерного потенциала.
Применять ядерное оружие в Украине «нет военной необходимости», уверяет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Главное предназначение такого оружия, по его словам, — сдерживание ядерного потенциала.
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