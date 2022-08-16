В связи с игрой футбольного клуба «Карабах» с чешской «Викторией», которая пройдет 17 августа, станция метро «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме.

«В связи с массовым мероприятием, которое начнется в 20:45 на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова, будут выделены дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурства. Кроме того, меры предосторожности также будут предусмотрены на станциях ”Нариман Нариманов“ и ”28 Мая»», — сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».