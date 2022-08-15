Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, отметив, что нынешние события в Украине не являются «войной российского народа». Об этом он сообщил в понедельник в Осло на совместной пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

«Я считаю, что это не война российского народа, это война [президента РФ Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Таким образом глава правительства ФРГ косвенно подтвердил, что Берлин выступает против визовых ограничений для всех россиян.

Шольц заявил о намерении продолжать работу по направлению введения дальнейших санкций в отношении России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло, передает ТАСС.

Как рассказал Шольц, Северный совет уже принял много серьезных решений, которые являются «частью нашего успеха».

По его словам, санкции, введенные против «олигархов и лиц, виновных в войне», а также в отношении экономики России, оказались «очень эффективны».

«Мы будем продолжать работать в этом направлении», — добавил канцлер Германии.