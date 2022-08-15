Жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 20 августа, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщили в Минэкологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39, местами 40, в районах-35-40, в низменных районах и Нахчыванской АР — 41-42, в горах — 27-32 градуса.

14 августа температура воздуха на территории страны превысила климатическую норму на 3.8 градуса. Так, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 38,5, а в низменных районах — 40,3 градусов.

«По многолетним наблюдениям, в последние годы максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 9 августа 2017 года — 42,6 градуса», — говорится в сообщении.