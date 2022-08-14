Он поделился мыслями относительно того, будет ли Украина вести переговоры с РФ, если Кремль проведет «референдумы» на наших территориях.

Если украинцам, живущим на территории оккупированного Крыма действительно угрожает опасность, то необходимость их эвакуации существует.

На фоне ситуацию во временно оккупированном Крыму многих интересует, будет ли Украина эвакуировать жителей полуострова. Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, всю ответственность за безопасность гражданского населения на оккупированных территориях несет РФ.

Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

Тука считает, что если украинцам, которые живут на территории оккупированного Крыма действительно угрожает опасность, то необходимость их эвакуации есть. Однако, согласно международным нормам, всю ответственность за безопасность гражданского населения на оккупированных территориях несет РФ.

«Поэтому, как бы цинично это не звучало, но это не дело Украины – заниматься сегодня эвакуацией крымчан с аннексированного полуострова», — отметил Тука.