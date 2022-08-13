Великобритания ежедневно тратит £1 млн ($1,2 млн) на размещение в отелях страны беженцев из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, примерно 7 тыс. афганских беженцев уже было предоставлено постоянное место жительства, в то время как порядка 9,5 тыс. все еще проживают в 70 гостиницах в разных регионах страны, ожидая переселения. «Отели не являются самым лучшим вариантом для размещения беженцев, но зато они гарантируют безопасность, защиту, чистоту и гигиену», — говорится в заявлении британского МВД.

Некоторые из беженцев при этом отказываются от предоставляемого им жилья, отмечает газета. Афганцы жалуются на языковой барьер и заявляют о своем нежелании жить в таких регионах, как Шотландия или Уэльс, поскольку им не нравится местный холодный климат.