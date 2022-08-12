Азербайджанская община Великобритании требует признания «Союза служителей Махди» террористической организацией. Община обратилась к членам парламента, министерству иностранных дел Великобритании и Европарламенту в связи с нападением радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В обращении, адресованном от имени председателя Азербайджанской общины Британии Фариды Панаховой министру иностранных дел Лиз Трасс, министру внутренних дел Прити Пател, членам парламента Великобритании Грехему Стюарту, Доминику Раабу, Бобу Блекмену, Лорду Джонатану Дугласу Эвансу и Европарламенту отмечено, что наша страна является мировым, мультикультуральным и толерантным государством, далеким от всякого религиозного экстремизма, а этот акт вандализма является грубым нарушением норм международного права, Венской Конвенции.

Заявляется, что это событие было подготовлено и осуществлено также для того, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям между Британией и Азербайджаном, сорвать важные процессы, протекающие в рамках сотрудничества с Евросоюзом.

В документе содержится требование к соответствующим органам Британии принять необходимые меры для привлечения к ответственности тех, кто совершил это преступление против посольства нашей страны в Лондоне, признать «Союз служителей Махди» террористической организацией и ликвидировать эту организацию, а также незамедлительно депортировать из страны членов этой организации.