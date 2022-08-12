Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 0,5 п. п. до 81,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился 1-7 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, пишет ТАСС.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (плюс 0,2 п. п. за неделю)», — отмечается в исследовании.