В ходе дорожно-транспортного происшествия на территории Апшеронского района пострадал один человек.

ДТП произошло на шоссе Баку-Сумгайыт перед Хырдаланским кладбищем, передает АПА.

Водитель автомобиля Toyota Prius уснул за рулем и врезался в обочину, где расположен магазин с цветами и деревьями. Водитель получил различные травмы. На место были привлечены сотрудники Службы скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев происшествия и врачей, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу. На место были привлечены сотрудники дорожно-патрульной и постовой патрульной служб. Рамин Рзаев, занимающийся продажей деревьев и цветов, сообщил, что ущерб составил 4 тысячи манатов.

На месте происшествия назначена автотехническая экспертиза. Личность водителя устанавливается.