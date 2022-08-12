Российское оружие неэффективно и устарело, говорится в отчете Минобороны Украины, который оказался в распоряжении The Times. Согласно документу, бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия.

В отчете упоминается, что захваченное ВСУ в боях российское оружие ненадежно и не соответствует современным требованиям.

В частности, вертолет Ка-52 «Аллигатор», который в РФ называют «летающим танком», может быть поражен патронами калибра 7,62 мм. Хотя в Москве утверждают, что его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.

Согласно украинским оценкам, шансы крылатой ракеты «Калибр» поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет в итоге попали в гражданские объекты. Точность еще одной ракеты, которая не называется, украинские военные оценили в 49%.

Бронеавтомобиль «Урал-63706−0010 Торнадо-У» имеет «слабую защиту от поражения стрелковым оружием».

Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, считают в Киеве. Украинская армия захватила больше 10 таких машин.

Основной боевой танк России Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитны перед поставленными Западом противотанковым оружием.

Беспилотник «Орлан-10» состоит из большого числа иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя. В беспилотнике «Элерон-3СВ» стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата южнокорейского производства.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», как говорится в докладе, не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.