«Немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совбеза ООН.

Гросси добавил, что ситуация может измениться в любой момент.

Гросси также заявил, что любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности Запорожской АЭС, должны быть прекращены. При этом, по его словам, МАГАТЭ стремится к прагматичному сотрудничеству с Россией и Украиной в ситуации вокруг Запорожской АЭС.