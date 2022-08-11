В результате 44-дневной войны пропавшими без вести считаются 303 человека из Армении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армянской делегации Международного Комитета Красного Креста.
В результате 44-дневной войны пропавшими без вести считаются 303 человека из Армении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армянской делегации Международного Комитета Красного Креста.
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