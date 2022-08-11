Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об условиях для визита президента России Владимира Путина в ФРГ. Об этом Шольц сказал в ходе пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

По его словам, он пока не размышлял насчёт вопроса о том, когда Путин снова сможет посетить Германию.

Отвечая на уточняющий вопрос, при каких условиях он считает визит российского лидера в ФРГ возможным, Шольц заявил, что прежде всего нужно завершить боевые действия в Украине и заключить мирный договор.

«Я думаю, что одно абсолютно ясно, что [т.н. «спецоперация»] должна быть закончена», — заявил канцлер Германии.