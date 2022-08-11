Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на захваченных Россией территориях помочь ВСУ выгнать российских военных. Об этом говорится в обращении главы украинского государства.

Президент подчеркнул, что изгнание россиян с территории Украины — это вопрос времени и напомнил их провальные попытки захвата севера страны и острова Змеиный.

«Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма. И каждый, кто может этому помочь, должен помочь. Если вы владеете любой важной информацией о враге, то сообщайте о ней безопасным для себя способом нашим спецслужбам, военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам, сообщайте и об этом», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что украинцам необходимо помогать друг другу на временно захваченных Россией территориях, а особенно тем людям, которые остались одни или без связей.

«Поддерживайте их, рассказывайте о борьбе или возможности эвакуации», — призвал президент.