Состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет IRNA.

В частности, касаясь событий последних дней на Южном Кавказе, президент Ирана сказал: «Приверженность стран, подписавших трехстороннее заявление о прекращении огня, его положениям и решение оставшихся вопросов путем диалога и дипломатических решений – лучший путь к созданию мира и безопасности в регионе».

Раиси добавил, что Иран готов использовать все свои возможности для установления мира и стабильности на Южном Кавказе.