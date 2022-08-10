Мы вновь заявляем, что привержены укреплению отношений с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли по случаю 30-летия установления дипотношений с Азербайджаном.

«Сегодня исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям с Азербайджаном, основанным на хороших отношениях между людьми, включая активную азербайджанскую общину, которая является важной частью многообразия, процветания и успеха Канады.

На протяжении тридцати лет наши страны развивали прочные деловые отношения для дальнейшего укрепления общих ценностей на международной арене. Мы вместе помогаем доставлять гуманитарную помощь в Украину и вместе работали в Афганистане, что свидетельствует о нашей взаимной приверженности делу помощи нуждающимся. Сотрудничаем в продвижении расширения прав и возможностей женщин и рационального использования окружающей среды во всем мире на таких форумах, как Организация Объединенных Наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в укреплении основанного на правилах международного порядка и демократии в Кавказском регионе», — говорится в заявлении.