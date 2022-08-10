США считают, что россияне начали обучение работе с беспилотниками в Иране. Это является признаком того, что Россия намерена приобрести эти системы, поскольку война в Украине продолжается.

«В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию», — сообщил CNN представитель США. Чиновник сообщил, что разведданные об учениях недавно были рассекречены.

Телеканал CNN в прошлом месяце впервые сообщил, что российская делегация с июня по крайней мере дважды посещала аэродром в центральном Иране для проверки боевых беспилотников.