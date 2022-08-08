«Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан — Турцию». Об этом говорится в заявлении главы МИД Турции Мевлуда Чавушоглу.

Министр отметил, что Азербайджан всегда защищает права официальной Анкары, особенно на площадках, где нет Турции.

Чавушоглу указал на трехсторонний и четырехсторонний форматы, в которых Турция и Азербайджан вместе, и сказал, что стороны хотят оказывать помощь другим странам в таких сферах, как транспорт и торговля.

«Некоторое время назад мы провели в Баку встречу министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана, Казахстана и Турции. Затем, на прошлой неделе, провели встречу министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте», — сказал Чавушоглу.