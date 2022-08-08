Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик заявил, что ФРГ закончит выплачивать республике репарации по результатам Второй мировой войны в течение нескольких лет, пишет издание «Речь Посполита».

«Я убежден, что есть большие шансы на то, что Германия выплатит Польше репарации в течение нескольких лет, а возможно, даже быстрее. Клеймо преступлений их предков будет сильно вредить Германии в международных отношениях по всему миру <…> в своих хорошо понятных политических интересах, а также для улучшения своих отношений с Польшей, они захотят закрыть этот вопрос как можно скорее», — сообщил Муларчик.

Кроме того, депутат заявил, что необходимо оценить потери, нанесенные Польше СССР во время Второй мировой войны и оккупации, и дождаться «подходящего политического момента», чтобы поднять вопрос о компенсациях.