«Гордые» армяне вновь в своем амплуа. Высокопарно заявляя о своей древности, мощи, мифических многочисленных победах, отраженных лишь в армянских исторических архивах, на деле они, по сути, ничего из себя не представляют. Униженные и оскорбленные. Говоря языком Омара Хаяма, «пусты как барабан, но сколько громких слов».

А ведь как они были смелы и полны решимости до начала 44-дневной войны. Ни дать, ни взять — образцы невиданного мужества. Пустая самонадеянность хаев, которые на протяжении всего своего существования загребали жар чужими руками, сыграла с ними злую шутку. Дело дошло до того, что высокопоставленный армянский «человек с рюкзаком» договорился до слов «Карабах – это Армения, и точка», обернувшихся для представителей «многострадального» народа катастрофой.

Полностью, без всяких купюр, истинная армянская натура раскрылась во время войны. И тот, кто, говоря словами главного героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — Воланда, «полагал, что чем-то управляет», осенью 2020 года напоминал человека, морально опустошенного. Куда делся гонор, спесь, бравада? Они исчезли в одну минуту, и южно-кавказский «демократ» бросился обрывать телефоны, названивая лидерам мировых держав с униженной мольбой о помощи.

Не знаем, о чем Пашинян говорил с руководителями других стран, но, видимо, ему дали понять, что за армянских оккупантов никто воевать не станет. И, наверное, напомнили о беспрецедентной «отваге» и «мужестве» армян, перед которыми не устоят «азербайджанские торгаши».

Война завершилась победой Азербайджана, и Армения, а также карабахские террористы, проявившие полную бездарность в военном деле, как всегда, переложили вину на других. Все мы помним, как после окончания войны армяне, по понятным только им причинам, обвинили Россию в предательстве. А ведь именно Москва, о чем говорилось неоднократно, оказала хаям неоценимую помощь в деле сохранения временного огрызка сепаратистского режима. Вот она, знаменитая армянская «благодарность».

Прошло два года, но армянские горе-деятели все еще не теряют надежды втянуть русских в свои грязные сепаратистские игры. Так, армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что не представляет, чтобы Карабах остался без миротворческих сил.

«На данный момент есть подписанный документ, есть миротворческие войска в Нагорном Карабахе, которые по существу являются гарантами безопасности и хранителями этого хрупкого мира. В то же время, ведутся переговоры по урегулированию конфликта. Другое дело, когда Азербайджан говорит, что урегулировал проблему военной силой, что является нарушением международного права», — сказал посол в интервью RTVI.

После того, как азербайджанский «Железный кулак» размозжил безмозглые черепа оккупантов, в Армении вдруг вспомнили о международном праве. Причем, преподнесли это, как и принято, в армянской искаженной интерпретации.

Военное решение карабахской проблемы не исключалось международным правом. А пустопорожние многочисленные заявления туристов из Минской группы ОБСЕ, которые утверждали, что альтернативы мирному решению нет – нам не указ. Что Азербайджан и доказал.

Кроме того, именно в соответствии с международным правом, Баку обеспечил выполнение четырех резолюций СБ ООН, которые около 30 лет оставались на бумаге. В частности, занялся решением вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана. Но и это еще не все. Этот же пункт четко указан в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись премьер-министра Армении.

Далее Марукян утверждает, что цивилизованный мир не считает проблему решенной, наоборот, постоянно констатируется, что конфликт не разрешен, а пока это так, то должны быть механизмы, обеспечивающие безопасность.

«Пока конфликт не решен, я не представляю, чтобы Нагорный Карабах остался без миротворческих сил», — заявил посол.

Однако чем занимался цивилизованный мир на протяжении долгих лет? Он безучастно наблюдал за продолжающейся армянской оккупацией, иногда вяло и без особой охоты, повторяя мантру о необходимости мирного решения. Но Марукян прав: пока на азербайджанской территории остается огрызок сепаратистского режима, конфликт разрешен не полностью. Но это дело времени.

Марукян отметил, что гипотетически можно обсуждать вопрос того, что Азербайджан через 2,5 года будет требовать вывода российского миротворческого контингента.

«Можно представить, что Азербайджан потребует, а Россия уйдет. Но я считаю, что сегодня это не является предметом обсуждения. Более того, я советую всем тем людям, которые говорят, что Азербайджан потребует ухода России, просто посмотреть, прочитать, изучить послание президента России, с которым он выступил при вводе войск, при каких условиях они были размещены и изменились ли эти условия», — сказал он.

И снова Марукян занимается профанацией либо же он элементарно не умеет читать. Не знаем, о каких условиях он говорит, но советуем ему попросить кого-нибудь внимательно ознакомиться с пунктом 4 Трехстороннего заявления: «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».

Если судить по деятельности РМК в Карабахе за все время пребывания, определенный прогноз напрашивается сам по себе. Учитывая тот факт, что во время нахождения РМК провокации армян не прекращались (последней из них стало убийство азербайджанского военнослужащего), ответ Баку через два с половиной года должен быть однозначным.

И после ухода российских военнослужащих (представляет Марукян это или нет – его проблема) сепаратистам придется выбрать: жить по азербайджанским законам или убраться восвояси. Могут даже и унитазы с собой забрать: в дороге понадобятся…

Фарид Теймурханлы