Вооруженные силы (ВС) Тайваня анонсировали военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии, передает РИА Новости.

По информации агентства, учения пройдут 9 и 11 августа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун. В рамках маневров, в частности, будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Кроме того, 5 сентября в уезде Пиндун пройдут ежегодные учения, в ходе которых будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.