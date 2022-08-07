Радикалы из террористической группировки «Исламский джихад» с вечера пятницы выпустили по Израилю не менее 380 ракет, 90 из них упали на территории палестинского анклава. Об этом сообщило в субботу израильское радио Kan.

Как отмечает радиостанция, в ходе обстрела в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе агломерации Тель-Авива.

По данным радиостанции, система ПВО «Железный купол» перехватывает до 95% ракет, летящих на израильские города. Армия в ответ на обстрелы наносит удары по объектам группировки «Исламский джихад» в секторе. Военные готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.

