Германия может зимой обойтись без газа из России в случае, если ей удастся сэкономить 210 ТВт·ч электроэнергии. Об этом информирует издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования, проведённого немецким экономистом Рюдигером Бахманом из американского Университета Нотр-Дам и представителями мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Учёные считают, что для того, чтобы достигнуть такой экономии, ФРГ необходимо вырабатывать меньше электричества на газовых электростанциях, а также сократить потребление на бытовом и промышленном уровнях.