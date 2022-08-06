Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил «серьезные подвижки» в использовании российских банковских карт «Мир» на территории страны, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас», — сообщил турецкий президент.