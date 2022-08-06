Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России, пишет журналистка Аманда Коукли в статье для Foreign Policy.

По мнению автора, Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина. «Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в публикации.

В статье также упоминается давление Венгрии в адрес лидеров Евросоюза. Так, на прошлой неделе Орбан выступил против сокращения потребления газа на 15 процентов, назвав такое решение шагом к военной экономике, в том время как 27 членов ЕС согласились.

Помимо этого, по мнению журналистки, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю: ранее Орбан выразил несогласие с единой политикой ЕС, касающейся отношения к иммиграции и меньшинствам.

В заключении статьи Коукли упоминает, что венгерские власти ни разу не выступали с открытой критикой в адрес России после начала спецоперации на Украине, а также подчеркивает, что Венгрия выражала несогласие с вводом односторонних антироссийских санкций, из-за чего впоследствии был задержан шестой пакет ограничений.