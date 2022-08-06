В Болгарии опровергли сообщения о блокировании проекта транзита азербайджанского газа. Минэнерго опубликовало опровержение информации о том, что Розен Христов отменил решение своего предшественника Александра Николова о назначениях в ICGB.

Сообщения, распространенные в некоторых СМИ о том, что якобы новое временное болгарское правительство блокирует проект транзита азербайджанского газа в Болгарию (IGB), не соответствуют действительности, говорится в заявлении минэнерго

«Мы категорически заявляем, что новое руководство Минэнерго не только не блокирует новое газовое соединение с Грецией, а наоборот – вкладывает все ресурсы для скорейшего устранения многих недостатков и замечаний, доставшихся нам в наследство.

Проблема с потенциальной отсрочкой работ по интерконнектору серьезна, потому что он может стать маршрутом для увеличения поставок газа из Азербайджана в Болгарию и возможного облегчения высоких цен на топливо», — говорится в сообщении.