В Европе и США идет работа над законопроектами, которые расширят возможность конфискации российских активов для Украины.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все наши партнеры активно над этим работают. И сожженный русскими ударами Донбасс, издевательства оккупантов над Харьковом и Николаевом, обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомиской областей и других регионов — это то, за что Россия обязательно заплатит и политически, и финансово, и своим же будущим, которое теряет с каждым ударом по нам», — сказал глава государства.