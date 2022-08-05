«Исламский джихад» открыл анонсированный ранее массированный ракетный обстрел южного Израиля. Несколько ракет-перехватчиков системы «Железный купол» поразили приближающиеся ракеты.

Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу в городе Явне в центральной части Израиля и Лахише на юге еврейского государства, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Явне и Лахиш», — говорится в заявлении военных.

Также известно, что в Тель-Авиве слышны мощные взрывы.

