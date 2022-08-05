Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии вырос до отметки выше 70 процентов, свидетельствуют данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

Поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны, уточняется в сообщении. Однако регулятор указывает, что прокачка по «Северному потоку» остается на уровне в 20 процентов от максимальной мощности.

При сохранении такого уровня Германия сможет сформировать запасы в 95 процентов заполненности хранилищ только с введением дополнительных мер, подчеркивается в сообщении агентства. «Ситуация напряженная, нельзя исключать ухудшения», — отметили в агентстве, добавив, что меньшие объемы газа поступают и в несколько других европейских стран.