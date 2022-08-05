Китай временно прекратил сотрудничество с США в некоторых сферах, сообщил МИД КНР, передает ТАСС,

— Диалог с США на уровне региональных военных командований.

— Рабочие встречи с представителями Минобороны США

— Встречи с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море.

— Китайско-американские переговоры по изменению климата.

— Сотрудничество по борьбе с наркотиками.

— Сотрудничество в сфере правосудия.

— Сотрудничество по борьбе с международной преступностью.

— Сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией.