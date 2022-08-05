Китай временно прекратил сотрудничество с США в некоторых сферах, сообщил МИД КНР, передает ТАСС,
— Диалог с США на уровне региональных военных командований.
— Рабочие встречи с представителями Минобороны США
— Встречи с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море.
— Китайско-американские переговоры по изменению климата.
— Сотрудничество по борьбе с наркотиками.
— Сотрудничество в сфере правосудия.
— Сотрудничество по борьбе с международной преступностью.
— Сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией.
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