Баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии, власти страны выразили протест китайскому правительству, сообщает в четверг агентство «Киодо» со ссылкой на японские власти.

«Это серьезный вопрос, который затрагивает национальную безопасность нашей страны и людей», — заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что это первый раз, когда китайские баллистические ракеты приземлились в этих водах.

В общей сложности, как утверждает японская сторона, пять ракет, выпущенных Китаем, попали в исключительную экономическую зону Японии.