Глава МИД России Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами по ситуации в Карабахе, сообщили в МИД РФ.

«Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что РФ выражает крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — отметили в министерстве.

Усилия сторон конфликта в Карабахе должны быть сконцентрированы на формировании положительной повестки в отношениях, считают в МИД РФ.

По мнению ведомства, урегулирование противоречий в Карабахе должно решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.