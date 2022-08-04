МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда после заявлений сотрудницы генконсульства Норвегии Элисабет Эллингсен. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Норвежскому послу был заявлен решительный протест в связи с «недопустимым поведением консула» Эллингсен в отеле Мурманска, позволившей себе «оскорбительные русофобские высказывания», отметила Захарова.

«После произошедшего пребывание Элисабет Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — подчеркнула представитель МИД.

Тем не менее заявление норвежского МИДа Норвегии с выражением сожаления по поводу инцидента принято к сведению, добавила Захарова.

Норвежский консул Эллингсен устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским.