В свое время один из величайших американских писателей Марк Твен изрек гениальную фразу: «Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения».

Судя по всему, в Армении не особо любят Твена, иначе как объяснить тот факт, когда люди в галстуках несут чушь, которая идет в разрез с чопорным видом «армянского дворянства».

Итак, на волне псевдо-патриотизма заблистала новая «звезда», которая армянам укажет верный путь. Только вот оказия: ложью найти свет в темном царстве невозможно.

Так, на днях в интервью журналистам секретарь СБ Армении Армен Григорян, не моргнув глазом, солгал, заявив о том, что «во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь армии обороны НК». Он также отметил, что к сентябрю ВС Армении покинут Карабах.

Но самое интересное произошло потом. Ведь есть оппозиционный депутат, член Республиканской партии Армении Тигран Абрамян, который своей «писулькой» в социальной сети опроверг мошенника Григоряна.

По словам парламентария, воинский призыв из Армении в Карабах последний раз был проведен в июле-августе 2020 года. При этом после 44-дневной войны, зимой 2021 года, призывников из Армении в Карабах больше не отправляли: «Несмотря на то, что последние группы наших ребят в Карабахе, которые были призваны из Армении 2 года назад, должны были быть демобилизованы в течение августа 2022 года, демобилизация, по требованию Азербайджана, похоже, была проведена досрочно. Другими словами, в этом случае, как и в вопросе закрытия Лачинского коридора, Азербайджан, помимо реализации своих политических приоритетов, делает все, чтобы до конца унизить власти Армении».

И все же был прав Марк Твен. Парон Абрамян, ты настолько глуп, что косвенно признал факт оккупации Арменией азербайджанских земель. Сам того не подозревая. Ведь нахождение армянских вооруженных формирований на азербайджанской земле, будь это до войны или после, претит нормам международного права.

А с другой стороны, эти двое умников, кроме того, что противоречат друг другу, опровергают еще и Никола Пашиняна, который неоднократно заявлял, что военнослужащих Республики Армения в Нагорном Карабахе нет, что там якобы дислоцирована армия обороны Карабаха. Цирк, да и только.

Конечно же, и первый, и второй, и третий лгут. Просто они не согласовали свои действия друг с другом. Совершенно неважно, как называются армянские вооруженные формирования в Карабахе, когда правда одна — а заключается она в том, что эти военные подразделения управляются и вооружаются одним центром — Министерством обороны Армении.

Сегодня армяне пытаются доказать всему миру свою значимость, носясь со своей «древностью» и предъявляя претензии на все, что может как-то возвеличить их. Однако, сами армяне потерялись в поисках истины. А причина более, чем прозрачна: армяне не там копают.

Возможно, покопавшись в себе, хаи сбросят со своего плеча мантию «многострадальности». Хотелось бы верить, что наш оптимизм станет реальностью, если бы не одно большое «но».

Хаи больны неизлечимой болезнью. Это не рак, не СПИД, гораздо хуже: мания величия. И что удивительно, каждый армянин считает себя умнее другого. Но вот курьез: в конечном счете, хаи оказываются в незавидном положении Абрамяна. Ну как тут не вспомнить слова Гоголя: «Мошенник на мошеннике сидит, мошенником погоняет». В Армении сложилась такая же ситуация. Просто мошенники оказались недалекими…

Фарид Теймурханлы