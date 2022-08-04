Никол Пашинян на заседании правительства назвал ситуацию вокруг Карабаха «крайне сложной».

По его словам, «события в Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев». Он заявил, что «ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе».

«Присутствие миротворцев — ключевой фактор в обеспечении безопасности населения. Миротворцы должны действовать полноценно. Необходимо закрепить понятие линии соприкосновения, за которую они должны отвечать», — считает он.

Подписи Армении и России под мандатом вполне достаточно, чтобы контингент полноценно действовал. Если нет, то надо инициировать процесс международного признания, важно добавил он.

Пашинян также утверждает, что военные из Армении «не служат в Карабахе», а действия Азербайджана «преследуют одну цель — ликвидировать заявление от 9 ноября 2020 года».