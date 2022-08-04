Если бы Россия действительно хотела прекращения войны, то не взимала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так глава государства прокомментировал разговоры о желании России возобновить переговоры с украинской стороной.

«Они (руководство России) активируют различных «эмиссаров» с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров. Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей», — заявил Зеленский.