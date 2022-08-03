Администрация финского города Турку расторгла договор с российским генеральным консульством на аренду ряда объектов недвижимости, включая переоборудованное в церковь здание, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на дипломатическое представительство.

«Здание, о котором идет речь, в конце 1980-х годов было передано генконсульству СССР в безвозмездное пользование. Двадцать лет назад с согласия местных властей в нем была открыта церковь», — рассказали собеседники агентства.

В мэрии Турку сообщили, что после начала российской «спецоперации» в Украине город «решил прекратить всякое сотрудничество с Россией».

Мэр города Минна Арве и глава офиса Туомас Хейккинен поручили расторгнуть контракты на недвижимость, связанные с российским государством. По их распоряжениям, город расторг договор безвозмездного пользования недвижимостью еще в апреле.