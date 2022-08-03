Михаил Саакашвили останется навсегда Михаилом Саакашвили, и надеюсь, в будущем он еще сможет вернуться в политику. Такими словами в беседе с Minval.az сопроводил весть об уходе из политики этого человека известный азербайджанский политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу.

Действительно, эта новость важна и для нашего региона и, наверное, для всего постсоветского пространства. Многие считают, что это уже фигура исторического масштаба, оказавшая свое влияние на многие процессы в наших южнокавказских странах, и не только. Именно при Саакашвили были заключены соглашения и воплощены в жизнь многие энергетические и инфраструктурные, транспортные проекты, инициатором которых выступал Азербайджан. Это Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, TAP, TANAP, и так далее. Без однозначной поддержки тогдашнего президента Саакашвили строительство этих коммуникаций могло бы затянуться во времени.

Именно при нем произошло массированное внедрение азербайджанского бизнеса, в том числе государственного, в Грузию, крупные инвестиции в прокладку автотрасс, строительство сети заправок по всей этой стране, возведение современных отелей в ее курортных зонах. Дорогу всем этим вливаниям тоже открыло доброе отношение к Азербайджану президента Саакашвили. Его роль в нынешнем уровне связей между Грузией и Азербайджаном трудно переоценить, сказал Оруджлу.

По словам Оруджлу, с одной стороны, уход Саакашвили из политики вызывает сожаление, поскольку этот человек достаточно еще энергичен, молод для политика, для руководителя. Он мог бы еще очень многое сделать. Тем более, что он смог провести реформы не только в Грузии. В очень сложной общественно-политической и геополитической ситуации в Украине он также смог проявить себя как губернатор Одесской области (а Одесса — наиболее криминальный город этой страны), а затем как глава Комиссии по борьбе с коррупцией при президенте.

«И безусловно, этим заслужил уважение, я бы сказал, всей прогрессивной части населения постсоветского пространства. Саакашвили был в моем понимании пусть не самым демократичным, но все-таки образцом реформатора. Таким символом реформ. Он показал путь, метод, способ, каким можно осуществить реформы на постсоветском пространстве. Саакашвили сыграл очень важную роль в изменении грузинского общества — не столько в общественно-политическом смысле, а именно в ментальном плане. Не зря грузинскую «революцию роз» специалисты на Западе, политологи нередко называют ментальной революцией. То есть, он сделал грузин еще более привлекательной нацией, в этом его огромная заслуга», — сказал директор центра.

По его словам, нельзя забывать и о том, сколько усилий Саакашвили приложил к развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, в том числе в плане реализации важных транспортных и энергетических коммуникаций, которые не только объединили наши страны — может быть навсегда, — но и продолжают играть очень важную геополитическую роль. В этом смысле, безусловно, заслуги Саакашвили как политика и руководителя государства неоценимы.

«Чего не успел сделать Саакашвили – это создать стабильную мощную экономическую базу демократии. Той демократии, которую он в принципе и принес в Грузию. И не сумел или не успел сильно поднять экономику страны. Я не исключаю, что у Грузии были ограниченные возможности, трудности и для реализации глубоких экономических реформ, фундаментальных экономических изменений в стране. Потому что у Грузии всегда были ограничены ресурсы. Хотя, с другой стороны, Саакашвили сделал всё, абсолютно всё для изменения в лучшую сторону инвестиционных возможностей в стране», — отметил он.

Если бы Грузия экономически развивалась намного лучше, чем это было к концу правления Саакашвили или есть сегодня, безусловно, никакие олигархи, никакие российские деньги не смогли бы свернуть эту страну с ее пути развития, уверен Оруджлу. Даже сегодня кое-каким силам не удается полностью изменить курс движения грузинского государства, хотя определенные отступления от прежней прогрессивной политики уже есть. Сегодняшние власти Грузии намного лояльнее к России, они как бы зависли между тем внешнеполитическим курсом, который выстроил Саакашвили (а это интеграция в евроатлантическое пространство, в ЕС и НАТО), и своими устремлениями. В этом смысле грузинские власти понимают, что сегодня не могут отступить, отойти полностью от курса Саакашвили, но в то же время пытаются сбалансировать свою внешнюю политику между Западом и Россией. Причины, безусловно, понятны, но они вовсе не кроются только в геополитических реалиях. Не случайно, сегодня в Грузии очень много людей называют действующую власть пророссийской. Вот в этом Саакашвили тоже проиграл.

«Но, я думаю, в будущем он еще может вернуться в политику, и надеюсь, что так оно и произойдет. А если даже не вернется, Михаил Саакашвили останется навсегда Михаилом Саакашвили. С этим именем будут связывать очень много позитивных реформ, развитие и прогресс», — заключил политолог.

Самир Ибрагимов