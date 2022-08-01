Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже завтра собирается посетить Тайвань, несмотря на предостережения Китая.

Некоторые источники утверждают, что Пелоси намерена смягчить свой визит «транзитным пребыванием». В частности, газета South China Morning Post указывает, что она может посетить аэропорт Тайбэя в виде «неофициальной остановки».

Возможно, в аэропорту Пелоси пробудет несколько часов и встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Фактически это нельзя будет назвать визитом, так как юридически спикер не въедет на территорию острова.

В то же время некоторые аналитики считают, что политик такой величины не сможет представить свой визит в качестве посещения частного лица, а не представителя правительства.