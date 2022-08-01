Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт Тайваня вечером 2 августа, на следующее утро планируются её встречи с руководством острова. Об этом пишет местный портал ETtoday.

По данным местных СМИ, 2 августа примерно в 22:30 (около 18:30 бак.вр.) самолёт с Пелоси прибудет в аэропорт Суншань в Тайбэе. После этого спикер палаты представителей переночует в отеле Grand Hyatt.

На следующее утро она намерена посетить законодательный совет Тайваня и провести встречи с руководством острова.