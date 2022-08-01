Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск надеется посетить Россию весной 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Папа Римский надеется посетить РФ весной. Мы все надеемся, что к этому времени прекратятся военные действия», — поделился Севастьянов.

Он добавил, что визит будет скромным, больших служб «на стадионах» не запланировано. Служба может пройти в Соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. Также папа Римский хотел бы провести службу в Католическом кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Понтифик выразил желание пройти по следам Достоевского в Санкт-Петербурге, так как считает писателя «святым отцом», потому что Достоевскому удалось раскрыть Евангелие художественным языком.