В Турции снова начались лесные пожары из-за того, что температура воздуха превышает 40 градусов.

К тушению пожара в районе Анамур Мерсина привлечены 2 самолета, 5 вертолетов и 20 пожарных машин, сообщает АПА.

В районе Антакья города Хатай авиация и наземные силы приступили к тушению пожара у подножия горы Хабиби Неккар.

Сегодня около 14:30 пожар, начавшийся на поле в районе Мендерес в Измире, под воздействием ветра перекинулся на лес. К тушению пожара были привлечены 2 самолета, 3 вертолета и 13 пожарных машин. Сообщается, что пожар в районе Мендерес уже локализован и ведутся работы по охлаждению.