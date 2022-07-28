Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

Закон предусматривает для граждан Польши: права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; осуществление хозяйственной деятельности; получение образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

Согласно закону, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.