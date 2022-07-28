Приостановлена деятельность незаконных пунктов производства древесного угля., сообщили в МЧС.

В рамках мониторинга в лесах сотрудники Службы государственного пожарного надзора выявили в селе Баскал Исмаиллинского района четыре незаконных пункта производства древесного угля.

Эксплуатация на лесной территории пунктов незаконного производства кустарным способом древесного угля, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности, создает пожарную опасность на территории, создает благодатную почву для возможного распространения пожара на большую территорию в кратчайшие сроки, также повышает риски возникновения угрозы для жизни и здоровья людей.

Учитывая вышесказанное, в Службе государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям был оформлены факты, были сделаны официальные обращения в соответствующие государственные структуры для принятия соответствующих мер в порядке, предусмотренном законодательством, в отношении лиц, которые вопреки требованиям статей 2.1.1 и 2.1.4 «Правил пожарной безопасности в лесах Азербайджанской Республики» организовали на лесной территории специальные пункты для производства древесного угля.