Герхард Шредер, экс-канцлер ФРГ и наиболее одиозный лоббист Кремля в европейской политической верхушке вновь в топе новостей. Скандальный немецкий политик приехал в Москву. Как он сам заявил немецким тележурналистам, в отпуск, и вообще, Москва — «прекрасный город». Однако его супруга Со Ен Ким-Шредер проговорилась журналистам: бывший глава немецкого правительства намерен провести переговоры по газу — и для Германии, и для всей Европы.

Здесь огромное поле для версий и комментариев. И велик страх — ну или соблазн, тут уже кому как нравится — выстроить версию, что Европа донельзя напугана срывом поставок газа из РФ, что цена тысячи кубометров «голубого топлива» достигает 2300 долларов, что на дворе, конечно, лето, но о заполнении газохранилищ нужно думать уже сейчас. И что самое время появиться на авансцене «авторитетному переговорщику», имеющему связи и вес и в Европе, и в России. А Шредер — большой друг России и одновременно бывший канцлер ФРГ. И можно даже расширить рамки прогнозов, добавить что-то насчёт «усталости Европы от Украины» и намекнуть, что говорить Шредер может не только о газе.

Но, как говорится, «гладко было на бумаге». Дело не в том, что официальный Берлин поспешил откреститься от Шрёдера и его миссии, как сообщила представитель кабинета министров Германии Кристина Хоффман во время брифинга, «поездка (Шрёдера в Москву — Minval) не согласовывалась (с кабинетом министров ФРГ — Minval). Это личное дело господина Шредера».

К тому же нет полной ясности, кого именно «спасает» Шредер. Причём ключевое значение для понимания ситуации имеет здесь тот самый «газовый меморандум», который подписали в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он предусматривает рост поставок газа из нашей страны вдвое — к 2027 году.

А вот это уже меняет дело. Строго говоря, еще в середине «нулевых», когда в Киеве вспыхнул первый Майдан, а Россия впервые попыталась давить на потребителей своего газа, «срезав» поставки, эксперты предупреждали, что у газовой трубы два конца, и оба железных. Трубопроводное оружие может казаться эффективным, но применить его можно только один раз. После первых «газовых войн» Европа начала «осторожно приглядываться» к возможным альтернативным поставщикам. А теперь события развиваются и быстро, и масштабно. Причём, самое обидное, с подачи самой России. Где опять «не рассчитали», «не учли» и «не оценили».

«Срезать» поставки в Европу российский «Газпром» начал еще в 2021 году. С началом украинской войны и санкций «трубопроводное давление» ещё больше возросло. Но, как показывают достигнутые в Баку договоренности, Европа вместо того, чтобы задрожать от страха и холода, упасть в ноги России и умолять ее нарастить поставки, ищет — и находит! — альтернативных поставщиков. Где не последнее по важности место занимает Азербайджан, в чьи отношения с Евросоюзом сторонники Шрёдера старательно вбивали клин, устраивая регулярные истерики по поводу «нарушены прав человека». Да, наращивание поставок — процесс долгий, да, сегодня в Европе газ может стоить две с половиной тысячи долларов за тысячу кубов, но по мере того, как поставки будут расти, цены тоже начнут меняться. А вот последствия для России — потеря репутации, рынка, денег и влияния — это уже надолго. И это не тот «тренд», который можно сломать при помощи миссии Шрёдера. Особенно с учётом ещё одного малоприятного обстоятельства.

На фоне нынешней украинской войны, санкций и роста антироссийских настроений в Европе Шредер со своими «исключительными» связями с Россией превратился в слишком токсичную персону. Лишение экс-канцлера офиса в Бундестаге, помощников и т.д., о чем уже рассказывал Minval — уж точно не экономия бюджетных средств, а политический жест. Выбрать столь нерукопожатную персону в качестве переговорщика — это априори «замараться», да так, что шансов отмыться уже не будет.

Так что Шрёдеру самое время действительно приехать в Москву в отпуск. Потешить самолюбие, насладившись статусом почетного гостя. Попариться, к примеру, в баньке. Но не пытаться надувать щеки и строить из себя влиятельного переговорщика. Это уже даже не смешно.

Нурани